Siniša Mali otkrio detalje prijave za 6.000 dinara: Evo šta punoletni građani treba da urade

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6. 000 dinara.

Takođe je naveo da će isplata biti realizovana od 22. do 25. septembra.

Mali je objasnio da građani prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor, ukoliko nisu prijavljeni u Akcionarskom fondu.

Siniša Mali otkrio detalje prijave za 6.000 dinara: Evo šta punoletni građani treba da urade

“Prijava kreće 7. septembra i to preko sajta Uprave za trezor. Najpre treba da proverite da li ste prijavljeni u Akcionarskom fondu. Ako ste prijavljeni, ne mora da se prijavljujete za pomoć, automatski će preko akcionarskog fonda 6.000 dinara vama biti uplaćeno na račun”, objasnio je Mali u videu objavljenom na svom Instagram profilu.

Građani koji nisu prijavljeni u Akcionarskom fondu treba da se prijave, a postupak prijave je veoma jednostavan, naveo je ministar.

Ono što je neophodno jeste da podnosilac zahteva ima važeću ličnu kartu, prebivalište u Republici Srbiji, navršenih 18 godina i državljanstvo Republike Srbije.

Mali je istakao da penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći neće morati da podnose zahtev, biće automatski prijavljeni.

Isplata će se vršiti preko banke Poštanska štedionica.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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