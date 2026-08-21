Na repertoaru ovog vikenda u zaječarskom bioskopu dva hita

U Gradskom bioskopu Centra za kulturu u Kotlujevcu na repertoaru ovog vikenda, od 21. do 23. avgusta su dva filmska hita.

Od 18:00 sati prikazivaće se film za najmlađe “Patrolne sape – Dino avantura”.

Od 20:00 časova se održaće bioskopska projekcija filma “Pogresne devojke”.

Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu od 15:00 časova.

Zajecaronline/N.S.

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