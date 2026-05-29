Zemljotres pogodio Trebinje: Evo gde je bio epicentar!

Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je noćas područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj, saopštio je Evropski mediteranski seizmoloski centar.

Prema podacima, potres se dogodio nešto iza ponoći, sa epicentrom 11 kilometara severozapadno od Trebinja i oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Podrhtavanje tla osetilo se na širem području istočne Hercegovine, i u delovima južne Hrvatske i Crne Gore zbog blizine epicentra, prenose lokalni mediji.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

