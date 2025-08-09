„ŽELELI BI NENADLEŽNOG PREDSEDNIKA KOJI KLEČI NA KOLENIMA PRED SVIMA“ Vučič odgovorio novinaru BBC-a: Mene zanima samo Srbija i interes srpskog naroda!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu objavio je video u kojem je jasno i oštro odgovorio na tvrdnje novinara Slobodana Stupara sa BBC-a. Koji je u svojim izjavama uporedio Srbiju sa ustaškim režimom. I komentarisao da se godišnjica akcije „Oluja“ u Srbiji obeležava na način koji podseća na proslave u Hrvatskoj.
Vučić je istakao da je ovo zapravo suština takozvane obojene revolucije protiv Srbije. Koja želi da Srbiju učini pokornom i slabijom od Hrvatske i ostalih zemalja u regionu, samo da bi oni bili zadovoljni. On je naglasio da je cilj tih ljudi da Srbija nema predsednika sa autoritetom. Već da vodiču predstavnik koji bi bio podređen, simbolično klečeći pred onima koji joj ne žele dobro.
„Žele da imamo predsednika koji nije nadležan, koji bi klečao pred svima koji Srbiji ne žele dobro, koji bi se hvalio time da sluša Severinu i da nije ponosan što je predsednik Srbije“, rekao je Vučić u Palati Srbija.
Predsednik Srbije je istakao da njega jedino zanima Srbija i interes srpskog naroda. Te da neće dozvoliti da Srbija bude ponižavana i slabljenja u regionu.
