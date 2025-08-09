„ŽELELI BI NENADLEŽNOG PREDSEDNIKA KOJI KLEČI NA KOLENIMA PRED SVIMA“ Vučič odgovorio novinaru BBC-a: Mene zanima samo Srbija i interes srpskog naroda!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu objavio je video u kojem je jasno i oštro odgovorio na tvrdnje novinara Slobodana Stupara sa BBC-a. Koji je u svojim izjavama uporedio Srbiju sa ustaškim režimom. I komentarisao da se godišnjica akcije „Oluja“ u Srbiji obeležava na način koji podseća na proslave u Hrvatskoj.