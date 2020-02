Dve nove „Škode“ za Zdravstveni centar Zaječar

Ova javna nabavka praktično je bila nacrtana za određenog dobavljača, jer su se u konkursnoj dokumentaciji tražila putnička vozila „Škoda Octavia“ odnosno „Škoda Fabia“ ili odgoovarajuća.

Prema Zakonu o javnim nabavkama naručilac je u obavezi da navede vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, koji su predmet javne nabavke ali ne i određenu marku i tip, što je u konkretnom slučaju učinjeno!

U objavljenoj Odluci o dodeli Ugovora, ponudu za ovu javnu nabavku poslalo je samo preduzeće Auto Čačak i kao jedini ponuđač dobilo posao u vrednosti od oko 30,000 eura sa PDV-om.

Ugovor Zdravstvenog centra Zaječar i preduzeća Auto Čačak o nabavci pomenutih vozila zaključen je 24. februara

Prema podacima iz konkursne dokumentacije može se zaključiti da čelnici Zdrvastvenog centra nisu bili previše zahtevni što se tiče dodatne opreme na automobilima, odnosno da su zadovoljni standardnim paketom opreme za navedena vozila.

S obzirom da je tender raspisan krajem 2019. godine i da zbog procedure nije mogao biti realizovan u toj godini, ostaje nejasno zbog čega se naručilac opredelio da budu „prihvatljiva“ i vozila proizvedena u 2019. godini, odnosno zašto se nije tražilo vozilo proizvedeno minimum 2020. godine.

Prema rečima sagovornika portala Zaječar Online koji je upućen u tržište novih automobila, a koji nije želeo da mu se pominje ime, reč je najverovatnije o čišćenju postojećeg lagera dobavljača.

Ako već kupujete novo vozilo, logično je da se insistira i da godina proizvodnje bude aktuelna, međutim, pošto u ovom slučaju to nije bio uslov, pretpostavljam da se radi o vozilima koja je dobavljač već imao uvežena. Praksa je da se takva vozila prodaju sa određenim popustom a da li je to slučaj u konkretnoj nabavci, to ne bih mogao da komentarišem, rekao je naš sagovornik.