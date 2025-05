ZBOG ČEGA JE BRUTALNI NAPAD NA SAŠU MIRKOVIĆA – POKUŠAJ UBISTVA? Prvi čovek Hype-a opisao ove detalje koji sve objašnjavaju!

Vlasnik i direktor Hype televizije Saša Mirković i istoimene produkcijske kuće, imao je prvi intervju posle stravičnog napada na njega koji se dogodio pre nedelju dana.

Velibor Popović pokušao je da usmrti Mirkovića, koji je sada objasnio zbog čega – sa pravom kaže da je ovo pokušaj ubistva.

Prvo je opisao kako je sve počeo tog 10. maja 2025. u centru glavnog grada Hrvatske.

“Stali smo ispred Šeratona. Inače, nikad ne spavam u tom hotelu kad sam u Zagrebu. U drugom hotelu boravim – Esplanade, ali tu nije bilo mesta tada. Tako da sam prenoćio u Šeratonu. Ispred hotela ima mali prolaz, koliko za auto da se parkira da se parkira na glavnoj ulici. Kada se parkiraš uz bankinicu, imaš dva metra do ulaza”, započeo je Mirković.

“U tom trenutku je dvojica ljudi prošlo tuda. Boško Janković, koga znam lično, jer mi je bio taksista pre 20 i kusur godina. Kao taksista je radio za mene i Baneta Obradovića. Ako neko misli da lažem, to može da se proveri. Sve je proverljivo. Tu je bio i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i, ove nove, ne znam ni kako se zove… Tee Tairović. Kao i Breskvice i još nekih izvođača.

Boško Janković je ušao u hotel, a ovaj me je video spreda. On i ja se nikada nismo upoznali u životu. Stao je pored vrata na metar od crnog audija, a na nekih sedam, osam metara od audija je bio moj automobil. Mogao sam da kažem agentu koji me je vozio da nastavi dalje i napravi jedan krug. Da me odvede u restoran, na primer. Kada sam završio poziv koji sam tada imao, par rečenica sam razmenio sa agentom. Odlučio sam potom da izađem iz autom desnom nogom, pa otvorio zadnja vrata desne strane džipa. Udaljio se od njega (Popovića) još metar, pa je to na mom udaljenju dva metra. Ali u ravni prema ulazu u hotel.

Kada sam otvorio vrata i uzeo moj ranac i držao na levoj strani i telefon držao na levoj ruci. Kada sam krenuo prema hotelu, niko za tih sedam, osam minuta – nijedan konsiljerž iz hotela nije izašao da preparkira automobil. I pita gosta o čemu se radi, kao da je zaključan hotel bio”

“Krenuo sam prema hotelu, a on (Popović) me je pitao možemo li da razgovaramo. Pokazao sam hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio udarac tačno u potiljak. Udarao me rukama, a kada su ga zabolele, krenuo je nogama. Onda je naišao neko sa belim patikama, na onom snimku sam video. Kako mi kaže agent Ivan, to je bio slučajni prolaznik, koji ga je odgurao… Krenuo sam polako da ustajem misleći da je gotovo. Kako sam malo podigao pogled, video sam da se zatrčava prema meni i da leti crna cipela prema meni… Podigao sam ruku i čuo kako je pukla. Čuo, osetio, veruj mi, to se čuje. Od siline udarca pukle su moje kosti koje su ogromne. Zamisli da je taj udarac završio u glavu. Zato je to pokusaj ubistva”, objasnio je Mirković.

Zajecaonline.com V.M.