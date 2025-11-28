ZAVRŠEN SASTANAK: Srbija i Kongo potpisali ključne sporazume, Vučić i Čisekedi Čilombo se obratili!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji od danas do 29. novembra.

Obraćanje predsednika Vučića

– Veoma sam srećan što drugi put ovde u Beogradu dočekujemo predsednika Konga, čoveka koji pokazuje poštovanje Srbiji, kao što i mi prižamo Kongu na svakom mestu.

– Oni uvek mogu da računaju na srpsku podršku, onako kako su uni čuvali teritorijalni intergritet Srbije i prava UN.

– Za nas je saradnja sa Kongnom više od saradnej, to je iskreno prijateljstvo. Ljudi iz AFrike su na evropskom tlu su uvek najpopularniji u Srbiji, i zbog pokreta nesvrstanih, i što smo uvek imali samo dobra iskustva.

– Daćemo sve od sebe da naši prijatelji u Kongu ubrzano razvijaju sve poljoprivredne aktivnosti, upotrebom modernih tehnologija. razgovarali smo o vojno-tehničkoj saradnji. Kao i o unapređenju u saradnji obrazovanja, kao i stvaranja posebnih odeljenja koja bi omogućila da ti mladi ljudi budu most saradnje.

ZAVRŠEN SASTANAK

Obraćanje predsednika DR Konga

– Hteo bih da zahvalim predsedniku Vučiću na toploj dobrodošlici. Ovo je moja druga zvanična poseta Srbiji, i svaki put sam veoma toplo dočekan. Želim da iskažem veliko hvala predsedniku Vučiću i veliku podršku srpskom narodu za svakakve izazove s kojima se sreću. Takođe ih ohrabrujemo i želimo i da ih delo sa njima.

– Veoma zahvaljujem na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Konga, kao što znate naša zemlja je žrtva agresije Ruande.

– Dotakli smo više tema koje počinju sa bezbednošću i odbranom, kao i o poljoprivredi, obrazovanju, zdravstvu, i infrastrukturi. U Kongu imamo mnogo mogućnosti za one zemlje koje su raspoložene da budu u partnerstvu sa nama. Imamo više sektora za saradnju, posebno rudarski, životnom sredinom, poljoprivredom, infrastrukturi. O svemu tome smo pričali.

– Ovde se osećam kao kod kuće, i obećavam da ću dolaziti još češće, kao što ste me pozvali.

Zajecaronline/Alo!/ N.B.

