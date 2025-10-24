Završen festival “Dani Zorana Radmilovića”: Najbolji glumac Nikola Ristanovski

Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na 34. festivalu “Dani Zorana Radmilovića” u Zaječaru, osvojio je glumac Nikola Ristanovski za ulogu Mišela Babića u predstavi “Una” Zvezdara teatra, saopštili su danas iz tog pozorišta.

Prema odluci žirija Ristanovski je u “ubedljivoj interpretaciji pokazao opčinjavajuću ekspresivnost, scenski šarm i izuzetnu kreativnost u emocionalno – karakternom oblikovanju lika”.

“Njegov Babić, rastrzan između strasnih emocija i akademskih principa, prikazuje duboki spektar ljudskih nedoumica i pokušaja da se pronađe sopstveni identitet”, ocenio je žiri u kojem su bili Duško Ljuština, Irfan Mensur i Miroslav Radonjić, kao predsednik.

Ristanovskom je prethodno dodeljen i “Zoranov brk” za glumca večeri nakon izvođenja predstave, za koju je tekst pisao Stevan Koprivica, po motivima romana Mome Kapora.

Predstava “Una”, makedonskog reditelja Dejana Projkoviskog, nagrađena je i po odluci publike, koju deli sa predstavom “Kontra mundum” Centra za kulturu Tivat.

U predstavi “Una” igraju Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Đorović i Marko Gvero.

Kreativni tim čine i pisac Stevo Koprivica, scenograf Valentin Svetozarev, kostimograf Ivana Ristić i kompozitor Goran Trajkoski.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

