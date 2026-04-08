Zašto SARAJEVSKI glumci potez Saše Mirkovića vide kao svetlo na kraju tunela? Pogledajte špicu serije „Razlozi i razvodi“

Irfan Mensur, Lidija Vukićević, Ivana Dudić, Tarik Džinić, Aida Bukva, kao i brojna druga poznata glumačka imena, deo su regionalne glumačke postave nove serije pod nazivom „Razlozi i razvodi“.

Serija koju potpisuje Hype produkcije Saše Mirkovića izazvala je veliko interesovanje još u fazi snimanja.

Snimanje serije počelo je u februaru u Sarajevu, gde je za potrebe projekta izgrađen veliki studijski kompleks, dok je u realizaciji angažovano više od 70 glumaca iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Reč je o sitkomu koji se kroz humor i savremene teme bavi partnerskim odnosima i svakodnevnim životnim situacijama, a režiju potpisuje Enver Puška.

„Snimanje protiče po planu i u dobroj atmosferi, a reč je o projektu koji okuplja veliki broj glumaca iz regiona i bavi se temama bliskim savremenom gledaocu“, izjavio je direktor serije Sulejman Haljevac.

Glumac Tarik Džinić kaže da ovakvi projekti znače mnogo za domaću produkciju.

„Serije koje Hype snima u Bosni i Hercegovini svetlo su na kraju tunela, posebno sada kada se kod nas skoro ništa ne snima. Ovaj potez vlasnika Hype-a, Saše Mirkovića, zaista je zlata vredan“, rekao je Džinić.

KO SI KAD NE GLEDA NIKO | Glumac Tarik Džinić govori o izazovima i popularnosti kada se reflektori ugase! U kultnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan" glumio je malog Džebricu i već tada osvojio simpatije publike. Danas ga gledamo kao jednog od najzanimljivijih mladih glumaca regionalne scene. Reč je o Tariku Džiniću!

U nastavku donosimo premijerno uvodnu špicu serije.

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV BiH (@hypetv.ba)

Zajecaronline/Hypetv

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

