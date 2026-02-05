ZAŠTO JE REGIONALNA ESTRADA BURE BARUTA?

Policija konačno mora zaustaviti kriminal u estradnim krugovima.

U poslednje vreme naš region potresaju brojni nemili događaji u estradnim krugovima, koji više nisu samo incidenti, već i mnogo teži prestupi. Ostalo je – ned’o Bog – još samo da padne mrtva glava, jer je to jedino što “nedostaje” u dosadašnjem spektru „estradnih krivičnih dela“. Od droge i njenog dilovanja, utaje poreza, pa sve do fizičkih obračuna i bombaških napada – sve smo to već videli.

„SLUČAJEVI ZDRAVKO ĆOLIĆ, BUBA KORELI…“

Da se to, ipak, ne bi dogodilo, krajnje je vreme da policija i policijske agencije u svim zemljama bivše zajedničke države počnu raditi svoj posao, ali ne polovično, nego po slovu zakona. Javna je tajna da se mnogi pevači i pevačice često druže s kriminalcima, pa čak imaju i bliže – menadžerske, veze.

I dok naš region još bruji o bacanju bombe na kuću Zdravka Ćolića, juče je na površinu ponovo isplivao „slučaj Buba Koreli“.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK) objavilo je da je sarajevski reper Buba Koreli priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM uplatio na račun Poreske uprave. POSKOK je potvrdio optužnicu Posebnog odeljenja Federalnog tužilaštva FBiH i prihvatio sporazum o priznanju krivice protiv Amara Hodžića, zvanog Buba Koreli, rođenog 1989. godine u Sarajevu.

„Optuženi se tereti da je u periodu od 1. januara 2017. do 31. marta 2022. godine, kao poreski obveznik, svesno i s namerom izbegao plaćanje davanja propisanih poreskim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji BiH, ne dajući tražene podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima“, navedeno je.

Nije tajna, podsetimo, da je Buba Koreli ranije „ležao“ u zatvoru zbog droge…

POSTAVLJENE BOMBE

Ranije su policijski službenici Odeljenja za imovinske delikte MUP-a Kantona Sarajevo postupili po aktu Državne agencije za istragu i zaštitu BiH, u cilju provere operativnih saznanja koja se odnose na krivična dela izvršena u proteklom periodu na području Kantona Sarajevo, a u kojima su navedeni sledeći događaji:

U avgustu 2025. godine, od strane NN lica, izvršena je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u sarajevskoj diskoteci „AQUA“, koja se nalazi na području opštine Ilidža, prilikom gostovanja repera Jasmina Fazlića (Jala Brat).

Mesec dana kasnije, na području opštine Ilijaš, došlo je do požara na vikend-kući Jasmina Fazlića.

Nedugo potom, 3./4. oktobra 2025. godine, na području opštine Vogošća, od strane NN lica, uz upotrebu vatrenog oružja, izvršen je napad na frizerski salon u vlasništvu Jasmina Fazlića.

Samo 24 sata kasnije, takođe na području opštine Vogošća, u haustoru zgrade u kojoj je nastanjen Jasmin Fazlić ostavljena je ručna bomba.

LAŽNA VOZAČKA DOZVOLA

S druge strane, u estradnim krugovima kruže brojne šokantne priče. Navodno, Buba Koreli i Jala Brat duguju značajnu svotu novca izdavačkoj kući – porez nije plaćan, te im se, zbog toga, sve ovo i dešava. U javnosti se, kako tvrde upućeni iz estradnih krugova, plasira jedna priča, dok je stvarnost nešto sasvim drugo.

Takođe, spekuliše se i da Buba nikada nije položio vozački ispit, a ipak vozi automobil.

„Sarajevska policija ga pušta da vozi, znajući da ima falsifikovanu vozačku dozvolu. Čim ovo ranije nije izašlo u javnost, neko moćan sigurno stoji iza njih“, tvrdi naš sagovornik, koji je dobro upućen u tajne kojima obiluje bh. estrada.

INCIDENT ISPRED HOTELA U ZAGREBU

U nizu zabrinjavajućih događaja, prema navodima medija, nedavno je zabeležen i pokušaj ubistva direktora i vlasnika Hype televizije, Saše Mirkovića ispred hotela Sheraton u Zagrebu.

Samozvani “estradni menadžer” Velibor Popović Pop ispred ulaza u hotel mučki je nasrnuo sa leđa na direktora Hype televizije, nakon čega je intervenisala policija. Detalji i motivi napada još uvek nisu do kraja razjašnjeni, a slučaj je predmet istrage.

Iz svega navedenog nameće se kratak zaključak: Krajnje je vreme da policija počne raditi svoj posao!

Zajecaronline/Hypebih.ba/Rikoset.rs/ N.B.

