ZAKAZAN I TREĆI KONCERT VESNE ZMIJANAC U BEOGRADSKOJ ARENI! Saša Mirković se oglasio: „Hvala na OGROMNOM POVERENJU!“

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se na svom Instagram profilu i najavio treći koncert Vesne Zmijanac u Beogradskoj areni, koji je zakazan za 16. maj 2026. godine.

Naime, Mirković je podelio važne informacije sa publikom, ističući da je zbog ogromnog interesovanja doneta odluka da se otvori još jedan termin ovog muzičkog spektakla.

Njegova objava izazvala je veliku pažnju, a fanovi su sa oduševljenjem dočekali ovu vest.

ZAKAZAN I TREĆI KONCERT VESNE ZMIJANAC U BEOGRADSKOJ ARENI!

– Zbog ogromnog interesovanja publike Hype produkcija pušta u prodaju TREĆI koncert Vesne Zmijanac u Beogradskoj areni od 14.04. na blagajnama @tickets.rs. Hvala na ogromnom poverenju. Vidimo se… – napisao je Saša Mirković.