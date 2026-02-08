“Zajedno ćemo da gradimo našu najlepšu Srbiju” Predsednik Vučić poslao snažnu poruku: Uvek ću da štitim srpski narod (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom video porukom na Instagramu u kojoj je poručio da će uvek govoriti istinu o zločinima nad srpskim narodom.

“Junačko srce krajišnika kuca i bori se za Srbiju više nego ikada”, naveo je predsednik Vučić u opisu videa.

“Kao predsednik Srbije nisam se plašio onih koji su vas progonili, terali i ubijali. Uvek sam govorio istinu, nikad nisam pognuo glavu pred njima i uvek ću da štitim srpski narod od onoga što je bilo. Uvek da govorim kakve su zločine ustaše nad Srbima počinile, ali uvek da ukazujem na opasnosti koju nam budućnost donosi. A izborićemo se za mir, izborićemo se za bolju budućnost za svu vašu decu. I da zajednički gradimo našu lepu i najlepšu Srbiju”, kazao je Vučić.

Zajecaronline/SrbijaDanas/I.R.

