Zaječarski teatar oduševio u Kotlujevcu predstavom „Pokondirena tikva“

Predstavu ,,Pokondirena tikva” Jovana Sterije Popovića u adaptaciji i režiji Olivere Viktorović Ðurašković, ansambl zaječarskog teatra izveo je sinoć u Centru za kulturu u Kotlujevcu.

Ovo univerzalno delo jedno je od najizvođenijih u srpskoj književnosti a prvi put igrano je u pozorištu 1842. godine u Beogradu.

Sa komadom ,,Pokondirena tikva” zaječarski teatar gostovaće 18. februara u Tivtu, 19. u Nikšiću a 20. februara u Užicu.

Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”

