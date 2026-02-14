Izdvajamo Kultura Vesti

Zaječarski teatar oduševio u Kotlujevcu predstavom „Pokondirena tikva“

14.02.2026.
foto: facebook/ Pozorište ''Zoran Radmilović''

Predstavu ,,Pokondirena tikva” Jovana Sterije Popovića u adaptaciji i režiji Olivere Viktorović Ðurašković, ansambl zaječarskog teatra izveo je sinoć u Centru za kulturu u Kotlujevcu.
Ovo univerzalno delo jedno je od najizvođenijih u srpskoj književnosti a prvi put igrano je u pozorištu 1842. godine u Beogradu.
Sa komadom ,,Pokondirena tikva” zaječarski teatar gostovaće 18. februara u Tivtu, 19. u Nikšiću a 20. februara u Užicu.
Igraju: Nataša Petrović, Olivera Viktorović Đurašković, Ivana Bartunjek, Branislav Mijatović, Miloš Tanasković, Gabrijel Bećarević, Ivan Ninčić, Teodora Stojković i Danica Ilić.
Zajecaronline.com/Pozorište ”Zoran Radmilović”

