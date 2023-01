Zaječarski izviđači na Stolu

Odred izviđača „Đorđe Simeonović“ je i ove godine uspešno organizovao zimovanje za svoje članove, na planini Stol kod Bora.

Planina Stol ili Goli krš, nalazi se između Velikog, Mаlog kršа i Deli Jovаnа sa nadmorskom visinom od 1.156 metara. Na planini Stol se nalazi opremljen planinarski dom u vlasništvu Planinarsko smučarskog društva „CrniVrh“ iz Bora i služi zasmeštaj svih onih koji pohode ovu planinu. Udaljen je od grada Bora 20 kilometara.

Na zimovanju i izviđačkoj školi, u period od 08. do 14.januara 2023. godine, bilo je 30 izviđača mlađih kategorija i nekoliko starijih izviđača.

U lepo renoviranom Domu, toplom i čistom, vesela graja dece trajala je sedam dana, od buđenja u 07,00 do povečerja u 23,00 sata. U okviru programa škole, svakog dana je bilo po četiri časa predavanja i praktične nastave iz Programa izviđaštva, sa permanentnim učešćem polaznika. Dva-tri sata dnevno bilo je igri na snegu, zimskih čarolija, kliskanja, grudvanja, izrada sneška i igloa.

Svi učesnici zimovanja uspeli su da osvoje vrh Stola, penjući se tri ispuštajući 1,5 sat. Svake večeri je bio kreativan, kulturno zabavni program, puno smeha, šala i aplauza.

Poletarci i pčelice, izviđači i planinke osvajali su razna izviđačka veštarstva. Na veliko zadovoljstvo dece hrana je bila izvanredna.

Svečano zatvaranje akcije zimovanja obeleženo je dodelom pohvala i priznanja učesnicima zimske škole, a sve u skladu sa najinteresantnijim događajima, nakon čega je bio organizovan doček Pravoslavne Nove godine, sa vatrometom na snegu.

I ovo taborovanje ostvarilo je svoj osnovni cilj, da se deca druže, igraju i dogovaraju, da uče ono što će im koristiti u životu, da zdravo rastu i vole prirodu, da joj se dive i da je čuvaju.

Inače, ovo je samo jedna od akcija koju je odred izviđača organizovao. U toku prethodne godine odred je organizovao na desetine ovakvih aktivnosti na planinama i izletištima u Timočkoj krajini, uključujući stalne akcije u Domu izviđača na Kraljevici i Izviđačkom centru na Grliškom jezeru u selu Leskovac.

Odred izviđača godinama važi za jedan od najboljih u Srbijii, to je Savez izviđača Srbije prepoznao i dodelio mu organizaciju Jedanaeste smotre izviđača Srbije. Smotra će se održati u Zaječaru od 22. do 31. jula 2023. godine na lokaciji u Park šumi „Kraljevica”. To će biti najveći skup izviđača Srbije i očekuje se nekoliko hiljada izviđača iz Srbije, Evrope i sveta.