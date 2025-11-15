Zaječarski ansambl briljirao na „Balkan teatar festu“

Na 21. Međunarodnom festivalu ,,Balkan teatar fest” u Dimitrovgradu, zaječarski ansambl odigrao je sinoć predstavu ,,Kabare- sitnice života” , prema tekstu i u režiji Željka Jovanovića.

Kabare kao vesela interpretacija stvarnosti, žanrovski, pozorište je kratkih priča, satire i kritike.

Glumci i muzičari na sceni, uz ples i neposredan kontakt sa publikom, stvaraju atmosferu interaktivnog teatra u kome je mnogo lakše saopštiti čak i krupne stvari.

Na Međunarodnom pozorišnom festivalu u Dimitrovgradu, koji traje do 22. novembra, biće odigrano ukupno 9 predstava iz Srbije i Bugarske.

