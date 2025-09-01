Zaječar se sprema za jesenji vašar od 6. do 8. septembra!
Nakon mesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, Javno komunalno preduzeće „Timok održavanje“ Zaječar počinje sa pripremama za tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine, na zaječarskom „Vašarištu“, održava od 6. do 8. septembra.
Licitacija za prostor gde će biti postavljeni zabavni sadržaji, zakazana je za 3. septembar, od 8 sati, dok je licitacija za ugostiteljske objekte, zakazana za 4. septembar, takođe od 8 sati.
Zakupci tezgi i šatora za prodaju polovne garderobe (takozvane gomilice) montiranje počinju 5. septembra, od 16 sati, kada će i prodavci mekica moći da postave svoja prodajna mesta.
Svi ostali prodavci, kako dodaju u JKP “Timok održavanje”, svoja prodajna mesta moći će da montiraju na dan vašara, 6. septembra, od 6 sati, kada će i zvanično početi jesenji vašar, kao i PRODAJA.
Svi zakupci prodajnih mesta, kako navode u JKP „Timok održavanje“, svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka, iznajmljeni prostor morati da oslobode u roku od 48 sati.
Kada je reč o cenovniku zakupa tezgi, nadležni kažu da su cene na nivou prošlogodišnjih.
Zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti na broj telefona 019/430660.
Zajecaronline/timokodrzavanje.rs/N.B.
