Zaječar obeležio Dan grada

Dan grada Zaječar slavi 6. oktobra. Ovaj datum se proslavlja u znak sećanja na dan kada se tokom oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu 1944. pojavio lik Presvete Bogorodice u podrumu jedne kuće u Zaječaru, koja se smatra zaštitnicom grada.

Svečanost je počela Svetom liturgijom u Hramu Presvete Bogorodice u Zaječaru. Prisutnima se obratio sveštenik Marko Pajčin, ujedno čestitao i praznik Začeća Svetog Jovana Krstitelja.

Povodom Dana grada u Centru za kulturu u Kotlujevcu održana je i svečana akademija na kojoj su dodeljene oktobarske nagrade, povelje i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Dobitnici Oktobarske nagrade za 2026. su profesorka Suzana Tomić, prim.dr sc.med. Vladimir Mitov i PU „Đulići“.

Povelje Grada Zaječara za 2026. godinu, kao priznanje za ostvarene rezultate, dodeljne su učenicima Lenki Cvetković, Milošu Ristiću, Nađi Trkulji, Luki Živkoviću, Teodori Ignjatović, Dunji Nikolić i Mariji Rančić.

Zaječar obeležio Dan grada

Nagrada Grada Zaječara „Hajduk Veljko“ dodeljena je vatrogascu-spasiocu Draganu Živanoviću, za nesebično angažovanje, iskazanu hrabrost i podvig prilikom spasavanja povređenih u saobraćajnoj nezgodi.

Nagrada Grada Zaječara „Svetozar Marković“ za 2026. godinu pripala je Ustanovi Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, za izuzetan doprinos razvoju kulture.

Svečanoj akademiji je prisustvovao i Bratislav Gašić, ministar odbrane u tehničkom mandatu. On je naglasio da je “vojska duboko utemeljena u biću tog grada” i da građani Zaječara ponosno žive sa svojom vojskom i prate njen razvoj.

“U kasarni “Nikola Pašić” danas žive i rade jedinice Vojske Srbije, nastavljajući tradiciju slavnih prethodnika. Zahvaljujući njima građani Zaječara nastavljaju da žive sa svojom vojskom, gledaju njen uspon, razvoj i ponose se njome”, rekao je Gašić.

Osvrnuo se i na vraćanje obaveznog vojnog roka, istakavši da je ulaganje u vojnu infrastrukturu jedan od važnih preduslova za povećanje kapaciteta za prijem i obuku budućih vojnika. Ujedno je i dodao da povratak vojnog roka ne znači samo jačanje odbrambenih kapaciteta, već će to imati i širi podsticaj za lokalnu ekonomiju.

Zajecaronline/N.S.

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