Zaboravite na sirće i sodu bikarbonu: Evo pravog načina za čišćenje indukcione ploče!

Nakon svake upotrebe, ploču treba obrisati vlažnim sunđerom ili krpom od mikrovlakana kada se potpuno ohladi, čime se sprečava nakupljanje ostataka hrane koji bi mogli da zagore.

Za nedeljno čišćenje preporučuje se tečnost za pranje sudova ili specijalizovana sredstva za indukcione ploče, a kao dodatak se može koristiti destilovano alkoholno sirće. Treba izbegavati sredstva koja sadrže amonijak, jer mogu ostaviti tragove ili zamagljenje.

Zaboravite na sirće i sodu bikarbonu: Evo pravog načina za čišćenje indukcione ploče!

Za uklanjanje zagorelih ostataka koristi se strugač za staklo, držeći ga pod uglom od 30 do 40 stepeni i bez prevelikog pritiska da se ne ošteti staklo.

Problematične mrlje mogu se prethodno natopiti sredstvom za čišćenje ili deterdžentom za sudove, a kao alternativa strugaču može poslužiti neabrazivna najlonska podloga.

Na kraju, staklena površina se čisti i polira čistom, suvom krpom od mikrovlakana, čime se uklanjaju ostatci sredstva za čišćenje i sprečavaju mrlje, ostavljajući ploču čistom i sjajnom.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…