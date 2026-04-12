Za crveno-bele nije sve izgubljeno: Ovo su sve kalkulacije pred gostovanje u Madridu!
Pobedom nad Asvelom usred Liona, košarkaši Crvene zvezde i zvanično su osigurali svoje mesto u doigravanju Evrolige. Tim sa Malog Kalemegdana uspeo je da pobegne ekipi Dubaija na nedostižnu razliku, pa se sada navijači i javnost bave matematikom pred sudbonosno poslednje kolo.
Zavisno od ishoda meča u Madridu, ali i rezultata ostalih konkurenata, srpski predstavnik može završiti bilo gde između šeste i desete pozicije.
Koliko znači trijumf protiv Reala?
Ukoliko Crvena zvezda napravi podvig i savlada “kraljevski klub” na gostovanju, otvaraju se sjajne opcije. Do šeste pozicije crveno-beli mogu pod uslovom da Hapoel izgubi oba svoja preostala susreta, a da Žalgiris slavi u Parizu.
U slučaju da i Hapoel i Litvanci budu uspešni u svojim mečevima, Zvezda bi takmičenje završila kao sedma, što bi joj garantovalo prednost domaćeg terena u plej-inu.
Postoji i opasna varijanta
Ako Hapoel slavi, a Žalgiris izgubi, ulazi se u krugove gde se gleda međusobni skor, a tu je Zvezda u podređenom položaju u odnosu na tim iz Kaunasa.
Čak i ako ne uspeju da pokore Madrid, za košarkaše Crvene zvezde nije sve izgubljeno, ali bi plasman mogao drastično da varira.
Idealna opcija
Ukoliko Barselona trijumfuje, a Panatinaikos i Monako upišu poraze, Zvezda bi bila najbolja u krugu od četiri ekipe i zauzela bi visoko sedmo mesto.
Srednja varijanta
Pobede Barselone i Panatinaikosa uz poraz Monaka šalju Zvezdu na devetu poziciju. Interesantno je da bi u tom slučaju Barselona bila deseta i morala bi da gostuje u Beogradu.
Pad na dno tabele
Ukoliko slave Barselona i Monako, a Atinjani izgube, pravi se krug u kojem bi Zvezda bila deseta (iza Barse i Panatinaikosa). Isti, najnepovoljniji ishod po crveno-bele, dogodiće se i ako svi favoriti u poslednjem kolu opravdaju tu ulogu i zabeleže pobede.
Zajecaronline/24sedam
