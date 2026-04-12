Za crveno-bele nije sve izgubljeno: Ovo su sve kalkulacije pred gostovanje u Madridu!

Pobedom nad Asvelom usred Liona, košarkaši Crvene zvezde i zvanično su osigurali svoje mesto u doigravanju Evrolige. Tim sa Malog Kalemegdana uspeo je da pobegne ekipi Dubaija na nedostižnu razliku, pa se sada navijači i javnost bave matematikom pred sudbonosno poslednje kolo.

Zavisno od ishoda meča u Madridu, ali i rezultata ostalih konkurenata, srpski predstavnik može završiti bilo gde između šeste i desete pozicije.

Koliko znači trijumf protiv Reala?

Ukoliko Crvena zvezda napravi podvig i savlada “kraljevski klub” na gostovanju, otvaraju se sjajne opcije. Do šeste pozicije crveno-beli mogu pod uslovom da Hapoel izgubi oba svoja preostala susreta, a da Žalgiris slavi u Parizu.

U slučaju da i Hapoel i Litvanci budu uspešni u svojim mečevima, Zvezda bi takmičenje završila kao sedma, što bi joj garantovalo prednost domaćeg terena u plej-inu.