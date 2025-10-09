Za 24 sata rođeno 11 beba!

U kragujevačkom porodilištu tokom protekla 24 sata rođeno je čak 11 beba. Kako javljaju četiri dečaka i sedam devojčica. Ovaj podatak potvrđuje da je u pitanju pravi mali bebi bum u srcu Šumadije.

– Svaki porođaj je priča za sebe, a svaka beba nova radost. Drago nam je što je naš grad danas bogatiji za jedanaest novih sugrađana – kazali su za RINU u kragujevačkom porodilištu.

Zaposleni u porodilištu ponovo su pokazali izuzetnu posvećenost, profesionalizam i toplinu, zahvaljujući kojima su na svet stigli novi životi.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

