WTA turnir u Klužu: Olga Danilović eliminisana u osmini finala!

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u četvrtfinale WTA turnira u Klužu, pošto je danas u osmini finala izgubila od Poljakinje Maje Hvalinske 6:1, 1:6, 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 53 minuta. Danilović je 88. teniserka sveta, dok se Hvalinska nalazi na 146. mestu WTA liste.

Poljska teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice meča između Britanke Eme Radukanu i Kaje Juvan iz Slovenije.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

