Vulević: Instrukcije su bile da se institucije brane po svaku cenu, angažovano oko 4.000 policajaca u izbornoj noći

U nedelju (25. oktobar) je policija bila spremna za obračun sa građanima, tvrdi u intervjuu za „Vreme“ Spasoje Vulević, prerano penzionisani komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

Vulević u razgovoru sa Igorom Božićem govori o tome kako je izbegnut sukob sa građanima, šta je preko policijske radio-veze čuo 15. marta i zašto je odbio da SAJ izvede na blokade. Upozorava da se ne sme ponoviti greška posle 5. oktobra i da bez ozbiljne lustracije nema reforme policije.

„Bili spremni za okršaj“

U razgovoru sa Igorom Božićem, Vulević kaže da su bile spremne hiljade policajaca od kojih je većina ljudima bliskim Studentskoj listi slala signale da će biti uzdržana i profesionalna.

No, na ulici su, kaže, bile i „famozne grupe“ Marka Krička, načelnika Uprave kriminalističke policije, i Igora Žmirića, komandanta SAJ-a.

– S obzirom na opremu koju su poneli i vozila koja su imali, bilo nam je jasno da se spremaju za okršaj sa građanima. Prethodnog dana, na osnovu informacija koje smo dobili i analiza, pretpostavili smo da će se nosilac liste SNS-a obratiti i saopštiti da je pobedio – priča Vulević.

Kako očistiti policiju?

Vulević je uveren da je moguće preporoditi policiju i službe. Ali, upozorava, potrebno je jedinstvo onih koji preuzimaju vlast i moraju da se izbegnu greške od pole Petog oktobra.

– Ta aždaja, taj miks organizovanog kriminala, bezbednosnih službi, političkog elementa i biznisa, sve vreme će pokušavati da zadrži svoje pozicije. Na svaki način će pokušati da utiču na ljude koji će voditi ovaj tranzicioni period.

Prenosi saznanja da je Direkcija policije već u kontaktu sa ljudima oko Studentske liste kako bi se očuvali javni red i mir.

„Sigurno je upotrebljen zvučni top“

Vulević je sasvim pao u nemilost jer nije hteo da SAJ učestvuje u policijskim formacijama na ulicama 15. marta 2025. godine. Danas je uveren da je tada upotrebljen zvučni top protiv građana.

Vulević: Instrukcije su bile da se institucije brane po svaku cenu, angažovano oko 4.000 policajaca u izbornoj noći

– Pošto sam učestvovao u akciji Sablja, znam kako to ide. Biće dosta ljudi iz njihovih redova koji će svedočiti o raznim njihovim mahinacijama. A konkretno o zvučnom topu vrlo brzo ćemo saznati. Sigurno ga je neko upotrebio. Možda nije neko iz policije. Možda iz neke druge službe.

Zaječaronline/Nedeljnik Vreme/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.