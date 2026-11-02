VLADO KALEMBER OTKRIO TAJNU USPEHA „SREBRNIH KRILA“! Kolega priznao: „Žene su uvek birale Vlada“, a evo šta su poželeli Aci Lukasu! (FOTO)

Najveća muzička zvezda na Balkanu, Aca Lukas, večeras održava prvi od tri velika koncerta u Beogradskoj areni, a publiku očekuju i specijalni gosti, Vlado Kalember i legendarna grupa „Srebrna krila„.

Uoči izlaska na binu, članovi benda nisu krili uzbuđenje zbog večerašnjeg spektakla. Kako je istakao Kalember, iza njih su godine zajedničkog rada, zbog čega treme gotovo da nema.

Na pitanje koja im je omiljena pesma njihovog domaćina, bez mnogo razmišljanja odgovorili su da vole sve njegove numere.

VLADO KALEMBER OTKRIO TAJNU USPEHA „SREBRNIH KRILA“! Kolega priznao: „Žene su uvek birale Vlada“, a evo šta su poželeli Aci Lukasu! (FOTO)

S obzirom na to da najveću muzičku zvezdu na Balkanu sutra očekuje rođendan, gosti su mu uputili iskrene čestitke, poželevši mu pre svega dobro zdravlje.

Karijera Srebrnih krila traje duže od 36 godina

Članovi „Srebrnih krila“ govorili su i o tajni svoje neprikosnovene karijere, koja traje duže od 36 godina.

Jedan od njih posebno je istakao zasluge frontmena, naglašavajući koliko je njegov doprinos bio važan za dugogodišnji uspeh grupe.

Tokom razgovora evocirane su i uspomene na vreme kada su njihove pesme osvajale srca žena širom regiona.

Bilo je reči o ljubavi, pripadnicama lepšeg pola, bogatoj muzičkoj karijeri, ali i Ani, koja je obeležila jedan važan period Kalemberovog privatnog života.

Njegova prepoznatljiva harizma i specifičan glas ostali su zaštitni znak, a interesovanje publike za čoveka koji je svojevremeno važio za jednog od najvećih zavodnika na muzičkoj sceni očigledno ne jenjava.

Posebno zanimljiv trenutak usledio je kada je jedan od članova benda priznao da su žene oduvek najviše birale upravo njihovog frontmena.

„Žene su uvek birale Vlada“, poručio je njegov kolega, uz osmeh.

Legendarna grupa, koja je decenijama bila miljenik ženske publike, i danas može da se pohvali vernim obožavaocima koji znaju svaku reč njihovih najvećih hitova.

Čini se da se neke ljubavi zaista nikada ne završavaju. Naklonost publike prema „Srebrnim krilima“ traje već više od tri i po decenije.

Zajecaronline/S.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.