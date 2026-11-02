LUKAS ZAPALIO ARENU PRVIM TAKTOVIMA! Zapevao „Voliš li me“ i bacio publiku u trans – spektakl je počeo!

Aca Lukas večeras je hitom „Voliš li me?!“ otvorio koncert u Beogradskoj areni i već prvim taktovima bacio publiku u trans!

Početak koji se pamti! Čim je zapevao dobro poznate stihove, atmosfera u Areni dostigla je usijanje. Publika je sa oduševljenjem dočekala jedan od njegovih najvećih hitova, a Lukas je svojom prepoznatljivom energijom najavio veče puno emocija i dobrog provoda.

„Voliš li me?!“ bio je pravi izbor za otvaranje spektakla — pesma koju njegovi obožavaoci odlično znaju odmah je podigla raspoloženje i povezala pevača sa publikom.

Već od prvih minuta Arena je u znaku Lukasovih hitova i energije zbog koje se njegovi koncerti sa nestrpljenjem iščekuju. Sudeći po samom početku, pred okupljenima je još mnogo nezaboravnih trenutaka,

Zajecaronline/S.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.