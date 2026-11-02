Evo zašto su mandarine dobar izbor tokom jeseni

Mandarine su slatke, sočne i jednostavne za ljuštenje. One lako pronalaze mesto u dnevnom jelovniku. Njihova prednost je spoj korisnih hranljivih materija i praktičnosti: mogu se jesti samostalno ili dodati doručku i salatama.

Mandarine tokom jeseni i zime mogu obogatiti svakodnevnu ishranu dece i odraslih, kod kuće, na poslu ili kao užina u pokretu, jer obezbeđuju vitamin C, vlakna i vodu. Ovi sastojci doprinose normalnoj funkciji imuniteta i varenju, dok stručnjaci Klivlend klinike ističu prednosti konzumiranja celog citrusnog voća.

Vitamin C podržava imunitet i stvaranje kolagena

Jedan od razloga da mandarine uvrstite u ishranu jeste vitamin C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema.

Mandarine, ipak, ne garantuju zaštitu od prehlade i drugih sezonskih infekcija. Njihova vrednost je u doprinosu raznovrsnoj ishrani i redovnom unosu potrebnih hranljivih materija.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.