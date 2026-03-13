Vučić u Aranđelovcu obilazi eko naselje “Šumadijski kutak”

Predsednik Srbije i član predsedništva SNS Aleksandar Vučić stigao je danas u mesto Ranilovići u opštini Aranđelovac, gde će obići eko naselje “Šumadijski kutak”.

Zajedno sa predsednikom Vučićem u obilasku su i ministarke Sara Pavkov, Adrijana Mesarović, Aleksandra Damjanović – Sofronijević kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

Eko naselje “Šumadijski kutak” je pokrenuo Marko Nikolić, koji je inače povratnik iz Amerike. Pre pet godina je dobio građevinske dozvole i gradi trideset kuća.

U okviru kompleksa se nalazi ergela, padel tereni, restoran, fitnes centar, golf simulator, mini zoo vrti i hajking trase, a postoji prostor za još 100-150 kuća da se izgradi.

Takođe, tokom posete biće predstavljeni i vinari iz ovog kraja, a predsedniku Vučiću, domaćih Marko Nikolić predstaviće kroz prezentaciju šta sve obuhvata ovaj kompleks.

Eko naselje “Šumadijski kutak” je koncipirano kao održiv i turistički i stambeni kompleks koji nudi različite vrste sadržaja, usluga i proizvoda visokog kvaliteta.

Predstavlja savršeno mesto bilo za povremeni beg u prirodu radi odmora i uživanja, obnove energije i unutrašnjeg balansa, bilo za život u prirodi u skladu sa ekološkim principima i načelima očuvanja zdrave životne sredine, ali i za sticanje iskustava vrednih pamćenja.

Eko naselje “Šumadijski kutak” se prostire na površini od gotovo 40 hektara i koncipirano je u skladu sa potrebama zdravog, ali i savremenog načina života.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!