Vučić: Svesrpski sabor će biti velika manifestacija, iz RS dolazi 6-7000 ljudi

Na Svesrpski sabor stiže šest do sedam hiljada ljudi iz Republike Srpske!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Svesrpski sabor, koji će biti održan 8. juna, biti velika manifestacija i velika fešta za Beograd, u koji će doći najmanje šest do sedam hiljada ljudi iz Republike Srpske.

“Mislim da će oko 10.000 ljudi doći iz Republike Srpske. Ali najmanje šest do sedam hiljada ljudi”, rekao je Vučić za RTS.

On je najavio i zajedničku sednicu vlade Srbije i Republike Srpske.

“Imaćemo i prisustvo dvojice predsednika. Radimo na tekstu deklaracije. Imaćemo mnogo toga važnog i zajedničkog”, rekao je Vučić i doda da će to biti i u sferi kulture i da će se konačno odrediti svi zadaci po pitanju izgradnje i u Donjoj Gradini i u Beogradu Muzeja žrtava Jasenovca.

Vučić je dodao da je muzej strašno važan i da su tri godine trajali pregovori o početku izgradnje.

“Konačno da krenemo da radimo. Tri godine nismo uradili. I stvarno sam sit priča i danas sam, nažalost, morao da povisim ton i sa tim će sada da se krene”, rekao je Vučić.

On je naveo i da će svaki ministar imati svog gosta, kao i svi direktori javnih preduzeća.

“Svi će bukvalno da imaju svoje goste iz Republike Srpske da potpisuju sporazume, memorandume i da vide šta je to što možemo da učinimo, pre svega i uvek poštujući Dejtonski mirovni sporazum, i pozivajući neodgovorne inostrane faktore koji ruše Dejtonski mirovni sporazum, a uvek optužujući nekog drugog da taj Dejtonski sporazum ruši”, poručio je Vučić.

Na Svesrpski sabor stižu kulturno-umetnička društva sa više od 2.000 ljudi

Naveo je da će doći kulturno-umetnička društva sa više od 2.000 ljudi, hiljadu i nešto iz Srbije, hiljadu i nešto iz Republike Srpske.

“Uspostavljaće se saradnja na svim nivoima. Svi direktori muzeja pozvaće svoje partnere iz RS da budu njihovi gosti. Ljudi iz televizija, privatnih, državnih, pozivaće svoje partnere iz Republike Srpske, do toga da ćemo da razgovaramo o svim aktuelnim problemima”, naveo je Vučić.

Dodao je da će pozvati i predstavnike Srba iz Crne Gore i neke druge koji žele da prisustvuju.

“Neki se stide svoje matice, neki se ne stide. Ti koji se ne stide svoje Srbije, oni su dobrodošli. Oni koji se stide Srbije, oni će lako naći mesto za svoju kuknjavu i kritiku protiv Srbije i u Zagrebu i u Podgorici i u Sarajevu i svuda. Tako da će i za Beograđane to biti jedna velika fešta”, konstatovao je Vučić.

Dosta je izbornih kampanja, sada idemo da radimo

Građanima Srbije Vučić je poručio da je bilo dosta izbornih kampanja.

“Ubiše nas godinu dana sa svim svojim zahtevima, dok nisu konačno poraženi ogromnom razlikom. Dakle, sad idemo da radimo, da sve ono što smo obećali ljudima do 2027. da ćemo da uradimo. Kada to uradimo, onda imate izbore posle 15 godina vlasti. Možda je vreme i za neke druge, ali to uvek odlučuje narod”, poručio je Vučić.

Dodao je da su neki pitali šta će Realu 15. titula u Ligi šampiona, da je bolje da Dortmund uzme drugu, a da je na kraju uzeo Real 15.

“Rekao sam vam ja pre nedelju dana, mi smo za njih Real Madrid, tako da zavisi i od toga šta ćemo da uradimo u naredom periodu”, rekao je Vučić.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.