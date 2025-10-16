Vučić: Srbija zainteresovana za vakcinu protiv onkoloških bolesti!

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju “Gamaleja” Aleksandrom Gincburgom i generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Andrejem Kaprinom koji su ga upoznali sa razvojem revolucionarne vakcine protiv onkoloških bolesti i istakao da je Srbija zainteresovana za tu najnapredniju vrstu terapije.

“Odličan sastanak sa Aleksandrom Gincburgom i Andrejem Kaprinom, koji su me detaljnije upoznali sa razvojem revolucionarane vakcine protiv onkoloških bolesti. Srbija je zainteresovana za ovu najnapredniju vrstu terapije i potencijalna saradnja na ovom polju sa našim ruskim partnerima predstavlja ogroman korak ka podizanju standarda dijagnostike i lečenja u našoj zemlji”, objavio je Vučić na instagramu.

Vučić je istakao da je za Srbiju ulaganje u brz i pouzdan pristup najsavremenijim rešenjima u oblasti onkologije jedan od prioriteta.

“I zato sam izrazio punu spremnost naše zemlje na kontinuiranu saradnju koja može da doprinese razvoju i eventualnoj proizvodnji i primeni ove vakcine u našoj zemlji, uz poštovanje najviših svetskih standarda u pogledu bezbednosti i etike”, naveo je Vučić.

Zdravlje građana je, kako je rekao, na prvom mestu, a pre svega blagovremeno prepoznavanje bolesti i odgovarajuća lekarska nega.

“Zbog toga sam zahvalan našim ruskim prijateljima, koji su sa nama podelili ovo otkriće od najvećeg značaja za očuvanje života najtežih bolesnika”, poručio je Vučić.

