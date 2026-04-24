Novi biografski film o kralju popa, Majklu Džeksonu, pod nazivom „Majkl“ počeo je da se prikazuje u bioskopima. Međutim, jedno veoma važno lice iz pevačevog života nedostaje na velikom platnu.

Iako film prati Majklov uspon od najranijih dana sa grupom Jackson Five pa sve do vrhunca slave nakon albuma „Bad“, u njemu se ne pojavljuje lik njegove sestre, pop ikone Dženet Džekson.

Evo zašto nema Dženet Džekson u filmu „Majkl“ o Majku Džeksonu?

Ovu informaciju potvrdila je njihova sestra, La Toja Džekson, na premijeri filma u Los Anđelesu.

Ona je za medije objasnila da je Dženet bila kontaktirana i da joj je ponuđeno da njen lik bude deo priče, ali je ona to ljubazno odbila.

Iako La Toja žali što cela porodica nije na okupu u ovom projektu, naglasila je da se želja njene sestre mora poštovati.

Reditelj filma, Antoan Fukua, dodao je da gaji ogromnu ljubav i poštovanje prema Dženet.

Dodao je da je najvažnije to što je ona pružila veliku podršku svom bratancu Džafaru Džeksonu, koji u filmu tumači glavnu ulogu.

Zajecaronline/J.V.

