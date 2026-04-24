Vučić: Dato 6.645 kredita mladima za stan,predlažem još 300 mln evra za garantnu šemu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada podeljno 6.645 kredita za mlade za subvencionisanu kupovinu stanova i predložio vladi da država izdvoji za garantnu šemu još 300 miliona evra za ovu godinu.

“Poštovani građani, sa ponosom i iskrenim zadovoljstvom saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade za kupovinu stanova. I kada smo krenuli sa tom idejom, ljudima je, posebno mladim, to najpre izgledalo kao neverovatna stvar, kao stvar do koje se teško dolazi, kao nešto što država ne može da ispuni. Mi smo već sada, pre maja meseca, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država garantovali i davali”, rekao je Vučić u video objavi na instagramu.

Vučić je rekao da je njegov predlog vladi da se poveća iznos za ovu godinu za još 300 miliona evra.

“I moj predlog Vladi Srbije, moj predlog ljudima koji donose odluku, i verujem da će ga prihvatiti, jeste da povećaju iznos za ovu godinu za još 300 miliona evra, da prihvatimo još hiljade mladih ljudi koji na taj način rešavaju svoje ključno životno pitanje”, rekao je Vučić.

Po pitanju porodičnog zakona koji je sada na javnoj raspravi, istakao je da je dobro što imamo demokratsku i otvorenu raspravu.

“Voleo bih da ima rasprave sa manje predrasuda i sujeverja, ali molim predlagače, molim vladu da dobro i pažljivo saslušaju sve primedbe i kritike koje dolaze, ne samo od stručne javnosti već koje dolaze i od običnih ljudi, a koji vole svoje porodice, vole svoju decu i ne bi da im porodica na bilo koji način bude ugrožena”, poručio je Vučić.

U svakom slučaju, kao predsednik Republike, doneću i konačnu odluku potpisivanjem ili nepotpisivanjem tog zakona, zaključio je Vučić.

Zajecaronline/J.V.

