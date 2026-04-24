Eva Ras otkrila: „Zaustavili su mi kancer“

Čuvena glumica Eva Ras bila je gošća u emisiji „Korak ispred sa Sandrom“, autorke i ivoditeljke Sandre Stojanov koja se emituje na Hype televiziji, a tom prilikom iznela je šok detalje o svojoj bolesti.



Ona je u emisiji otkrila da su doktori uspeli da joj zaustave kancer sa kojim se borila.

-Išla sam na sve terapije i zračenja i uspeli su mi da mi zaustave kancer. Reč je o takvoj vrsti raka na koži koja se ne operiše, već se leči zračenjem. Očigledno je bila Božija volja da još živim i ja sam mu na tome zahvalna – iskreno je otkrila Eva.

Zajecaronline/J.V.

