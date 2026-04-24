Nakon skandala pevač prvi put uhvaćen u centru Beograda (FOTO)

Nakon skandala pevač prvi put uhvaćen u centru Beograda !

Pevač Danijel Kajmakovski uhvaćen je prvi put u centru Beograda nakon otmice.

Naime, makedonskog pevača je paparaco uhvatio kako uživa u aprilskom suncu u Beogradu. Njemu je društvo pravio kolega iz Srbije – popularni Princ od Vranja.

Njih dvojica su sedeli u bašti jednog kafića u centru grada i ispijali kafu kada su uslikani.

Nerazjašnjena otmica

Kajmakovski je početko februara ove godine otet iz jednog lokala u Beton hali u Beogradu. Ovaj slučaj do kraja nije razjašnjen, a prema informacijama dostupnim u medijima, otmičari su poznavali pevača od ranije. Navodno su mislili da poseduje veću količinu novca kod sebe. Oteli su ga i pustili kada su shvatili da im je beogradska policija za petama. Ipak, pevač zbog istrage nije smeo da priča u javnosti o detaljima.

Zajecaronline/J.V.