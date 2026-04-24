BORIS NOVKOVIĆ SPEKTAKULARNIM KONCERTOM U SAVA CENTRU OBELEŽIO 40 GODINA KARIJERE!

Jubilarni koncert Borisa Novkovića, kojim je obeleženo 40 godina uspešne karijere regionalnog kantautora, završio se uz ovacije i atmosferu koja se retko doživljava!

Pred prepunom dvoranom i uz snažne emocije koje su obeležile svako izvođenje, publika je imala priliku da uživa u bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije i ostavili dubok trag na regionalnoj sceni.

Publika je pristigla iz svih krajeva Srbije, ali i regiona, sa samo jednim ciljem, a to je da uživa u hitovima i bude deo večeri koja će se dugo prepričavati. Od prvog tona bilo je jasno da sledi nešto posebno. Kako je koncert odmicao, emocije su rasle do usijanja u Plavoj dvorani Sava Centra. Veče je obeležio i dirljiv govor u kojem se Boris prisetio Marine Tucaković, žene koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovoj karijeri, ali i svog oca, legendarnog Đorđa Novkovića.

foto: Hype TV/Kobra

Kada su krenuli prvi taktovi pesme „Kuda idu izgubljene djevojke“, cela sala pevala je uglas. Dok su stihovi podsetili na ljubavi koje se ne zaboravljaju. Mnogi su se našalili da je u publici bilo najviše „Tamara“ u jednom prostoru. Pravi muzički haos nastao je u trenutku kada je Boris započeo jedan od svojih najvećih hitova „Prodala me ti“. Već na prve taktove usledila je prava erupcija oduševljenja. Publika je skočila na noge, a čitava dvorana pevala je u glas ovaj veliki hit.

Poseban pečat večeri dao je trenutak kada je Boris uzeo gitaru i zasvirao, vraćajući publiku u zlatne dane svoje karijere, dok je hit „Na usnama ti med“ izazvao lavinu emocija.

Za besprekornu organizaciju ovog muzičkog spektakla zaslužna je Hype produkcija na čelu sa Sašom Mirkovićem, koji je još jednom pokazao kako se prave događaji o kojima se priča.

I zaista, bilo je fenomenalno! Veče puno emocija, muzike i uspomena koje potvrđuju da prave pesme ne stare, već žive zajedno sa publikom.

Zajecaronline/J.V.

