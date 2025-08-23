VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Srbija na nogama nakon poruke predsednika!

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se putem svog zvaničnog Instagram naloga i uputio jasnu poruku.

– Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ, borit ću se protiv svih koji žele da je unište – poručio je Aleksandar Vučić.

Ovim rečima, Vučić je još jednom naglasio svoju odlučnost da se bori za interese zemlje i da se protivi svim onima koji pokušavaju da ugroze njen opstanak i stabilnost.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Srbija na nogama nakon poruke predsednika!

Zajecaronline.com/Alo/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!