VUČIĆ SE SASTAO SA POLJSKIM PREMIJEROM “EU bez Srbije nije kompletna!”

Vučić se sastao sa poljskim premijerom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom koji je danas nastavio zvaničnu posetu Srbiji.

Izjava predsednika Vučića

Predsednik Vučić je rekao da je Tusk onaj ko je u Briselu hteo da sasluša Srbiju.

-I Tusk i Micotakis preneli su mi veoma značajne poruke po pitanju članstva u EU i otvorili neke nove vidike i novu nadu da je moguće da očekujemo u budućnosti neku vrstu drugačijeg odnosa, uz sve ono što je potrebno da mi uradimo

-Poljska je naš partner, ne samo zbog evropskog puta, već i zbog bilateralnih odnosa koji se ogledaju i ekonomskoj razmeni. Ona raste, očekujemo da ove godine bude viša nego u 2023. godine. Čini mi se da mali broj razume koliko je nama Poljska bitna. Nekada su bili 37, a sada 7 ili 9. po saradnji.

Pričali smo i od o našem ulasku u Evropsku uniju, ne bih rekao da možemo da očekujemo ubrzanje, ali značiće nam. Juče smo pričali 4 sata, danas smo pričali dugo, nama je to jako bitno. Govorio sam i zamolio Tuska da me sasluša na temu Kosova i Metohije.

Rekao sam mu da proveri te činjenice. Govorili smo i o globalnim, veropskim i geopolitičkim temama, uključujući rat u Ukrajini i na Bliskom istoku. Gledali smo koliko smo u tome saglasni. Saslušao me je, on je saslušao mene.

Tusk govorio na srpskom!

– Predsedniče, dragi Aleksandre, Poljska podržava evropski put Sbije. Podržavamo regionalnu saradnju, naročito inicijativu Otvoreni Balkan, kao i Berlinski proces. Svesni smo ambicioznih planova rasta kako bi Srbija ubrzala evropski put. Za Poljsku su važni bilateralni odnosi sa Srbijom. Moj prijatelj Aleksandar Vučić je rekao da bi voleo da vidi region u Evropskoj uniji. Ja sam veliki fan EU proširenja.

Predsednik Vučić posle njegovog govora pohvalio je kako on govori srpski jezik, rekavši da niko od državnika koji su dolazili nije tako dobro govorio naš jezik.

Dolazite nam što češće

Predsednik se zahvalio što je Tusk došao u Srbiju i rekao da je to za njega i lična privilegija.

– Nadam se da ovo nije poslednji put da ste tokom svog mandata došli u Srbiju. Dolazite nam što češće, da pojačavamo naše prijateljstvo. Znači nam što ćete podržati naš put na Evropskom putu, i to više od onih koji to tvrde, vi u to ne morate ni da se zaklinjete.

