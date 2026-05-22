AMSS: Nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Hrvatskoj za teretni saobraćaj su: državni put I A 3 prelaz Batrovci, I B 16 preko mosta Bezdan, kao i državni put II A – 108 preko mosta kod Bačke Palanke gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone.

Na GP Mali Zvornik od 2. 12. 2025. uspostavljen je saobraćaj za teretna

motorna vozila čija ukupna masa prelazi pet tona, a koji je bio u prekidu zbog oštećenja mosta preko reke Drine.

Na GP Trbušnica od 2. 12. 2025. teretnim motornim vozilima čija ukupna masa prelazi pet tona zabranjen je saobraćaj, podsećaju iz AMSS-a.

Zajecaronline/J.V.

