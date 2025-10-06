VUČIĆ SE OGLASIO IZ DRAČA: „Na skupovima protiv blokada 168.000 ljudi, na blokaderskim 7.800 u celoj Srbiji „
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je pre nedelju dana na skupovima protiv blokada bilo 168.000 ljudi. Dok je u najboljem danu blokadera bilo 7.800 ljudi na nivou cele Srbije i ukazao da to govori koji su skupovi doživeli debakl.
Vučić je u Draču, gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni, na molbu novinara da prokomentariše tvrdnje opozicionih medija da ove nedelje nisu održani skupovi protiv blokada jer su „svi prethodni doživeli debakl“ i objavu studenata Pravnog fakulteta da će „odgovarati svi koji idu na te skupove“, rekao da se po brojevima vidi ko je uspešan, a ko je neuspešan.
– Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja bolje i da ne govorim. Ali to je ta slika u koju oni počinju da veruju zato što žive u mehuru sopstvenih laži i neistina – istakao je predsednik Srbije.
Vučić je primetio da slično izveštavaju i mediji u Hrvatskoj i da pišu o “hiljadama prosvjednika“ na skupovima blokadera, a da o skupovima protiv blokada nema ni vesti.
– Oni napišu u svim svojim medijima “hiljade prosvjednika je tu i tu“, pa jeste hiljade, njih tri. A tamo gde ima stotine hiljada, to ne postoji kao vest. Moći ćete da vidite da sam jeo pasulj, ne grašak. Ali i da je pasulj baš tog dana bio loš, ali nećete moći da vidite brzu prugu u Srbiji. Zato što niko od njih, od Slovenije do Albanije, nema takvu prugu i nema takve vozove. Ali to je sve logično, zato je potrebno srušiti i mene i mnoge bolje od mene unutar državnog sistema – rekao je Vučić.
Dodao je da objave studenata u blokadi Pravnog fakulteta o onima koji idu na skupove protiv blokada govore koliko su daleko od realnosti i da žive u svom svetu koji je, kako je istakao, mnogo udaljen od stvarnog života.
