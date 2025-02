VUČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI! Predsednik Srbije o ključnim temama u zemlji i svetu

VUČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika od 18.30 sati i obratio se javnosti povodom ključnih tema za našu zemlju.

Predsednik Vučić govorio je o najaktuelnijim događajima u zemlji i svetu.

O izborima na KiM

– Da sačekamo, videćemo. Ko god bi formirao vladu sa Kurtijem bio bi politički mrtav posle toga.

– Ono što je za nas važno, uprkos pretnjama i pritiscima, jezuitskim napadima na Srpsku listu, ona je opstala i dobila najveć

O incidentu na putu za Mokrin

– Apsolutno se osećam bezbedno. Ja mislim da ti momci koji me čuvaju su sjajni profesionalci i momci. Ne obavljaju bilo kakve druge poslove, a kamoli sa one strane zakona. Vojska je posebno disciplinovana, Kobre su elitne jedinice, nemam šta tu da brine. To je njihov posao – rekao je Vučić.

O NIS-u

– Očekujem velike probleme po pitanju NIS-a, jer se Rusi i Amerikanci udaljavaju po stavovima, što je problem za nas. I jedni i drugi su zapeli za ono što su smislili. Rešenje će biti teško. Mi smo rastrgnuti između dva automobila koji voze u suprotnom smeru.

“Blokade razaraju ekonomiju Srbije”

– Zahvaljujući blokadama i našim političkim protivnicima, januar nam je bio najlošiji mesec ekonomski. Nadam se da će uskoro prestati blokade koje razaraju ekonomski našu zemlju. To će se osetiti i na platama i penzijama.

– Gubitnici su Srbija, svi mi koji nismo u stanju da radimo posao koji se podrazumeva. Studenti su ostvarili svoje ciljeve, i više, vlada je pala. Mislim da smo najviše izgubili mi sa druge strane. Pojedoh se živ kada vidim koliko novca gubimo zbog blokada. Ko će da ide kroz našu zemlju ako će neko da ga zaustavlja negde. Svi izbegavaju našu zemlju, svi beže odavde… I ko je dobio? Niko.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo/O.B.