VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI Danas veliki skup u Mionici!

Danas će Mionica biti domaćin velikog narodnog skupa, saznaje Alo!

Prema najavama, skupu će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će se javno obratiti narodu.

VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je da predstojeći lokalni izbori u Negotinu dolaze u trenutku kada je zemlja pritisnuta sa različitih strana i pozvao građane da izađu na njih i glasaju za politiku budućnosti, a ne za one koji su pokušali da sruše stabilnost i mir.

– Pred nama su izbori u nedelju, i samo malo vaše pažnje. Znam da je muzika zanimljivija od mene, ali želim još samo nekoliko reči. Ovi izbori nam dolaze u trenutku koji je važan za Srbiju. Kada je Srbija pritisnuta sa različitih strana, kada pokušavaju da nam kažu da nemamo pravo na svoju samostalnost, nezavisnost, na svoj jedinstveni spoljno-politički put. Kada misle da ne bi trebalo da odlučujemo sami o svojoj budućnosti, već da ponavljamo ono što rade neki drugi, pa makar i grešili. Znamo mi svoje mesto, znamo koliko smo mali, znamo koliko su drugi veliki. Ali takođe znamo da smo uvek bili slobodarski narod i da nam je sloboda u srcu, i da je se nikada nećemo odreći. I zato ćemo na svaki način i po svaku cenu da sačuvamo Srbiju, jer nam je Srbija najpreča, važnija i lepša od svih drugih zemalja i od svega drugog. Zato ćemo našu Srbiju da čuvamo – rekao je Vučić juče, obraćajući se građanima Negotina.

Zajecaronline.com/Alo!/N.B.

