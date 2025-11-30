Vučić saopštio rezultate izbora u 3 opštine! Pobeda je ubedljiva!

U Negotinu, Mionici i Sečnju danas su održani lokalni izbori, na kojima su izabrani odbornici skupština navedenih lokalnih samouprava.

Završeni su lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju.

Izlaznost u Sečnju do 20 časova je bila 67,84 odsto upisanih birača, najveća izlaznost je bila u Mionici do 18 časova, gde je izašlo 74,1 odsto, a u isto vreme je u Negotinu glasalo 52 odsto birača.

Vučić saopštio rezultate izbora u 3 opštine! Pobeda je ubedljiva!

Predsednik je saopštio preliminarne rezultate.

Negotin

Predsednik kaže da ima rezultate sa svih biračkih mesta u Negotinu, gde je bila velika izlasnost. Rezultati izbora svih 72 mesta u Negotinu, gde je izašlo nešto manje od 18.000 ljudi i rezultati su sledeći:

Lista Najbolje za Negotin — SNS i partneri: 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto,

Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8 odsto — 33:12 u mandatima

Treća i četvrta liste dobile su 1,73 i 2,21 odsto

Sečanj

Prebrojani su rezultati sa 16 od 17 biračkih mesta.

SNS: 60,9 odsto

SPS: 4,7 odsto

Blokaderska lista 30,4 odsto

Srpska radikalna stranka 1,95 odsto

Mionica

Prebrojano je 37 od 38 mesta

SNS: 52,6 i 70 odsto,

SDP: 3,6 odsto,

Blokaderska lista: 38,5 odsto,

Đilas: 1,4 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi blokaderi lakše pobedili na izborima u nekim drugim mestima, nego u Beogradu.

Vučić je u telefonskom uključenju za medije, povodom lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju, a odgovarajući na pitanje da prokomentariše to da narod u Srbiji ne prati „elitnu beogradsku priču“, kazao da je i prošli put govorio da bi lakše pobedili u Nišu, nego u prestonici Srbije.

“Mislite da bi lako pobedili u Beogradu, lakše bi pobedili na nekim drugim mestima. I prošli put sam rekao da bi lakše pobedili u Nišu, nego u Beogradu. Danas im ne bi bilo lako u Nišu, kako je bilo, ali im ne bi bilo lako ni u Beogradu“, kazao je Vučić.

Kako je dodao, oni su favoriti i imaju podršku spolja, a vladajuća koalicija ima podršku naroda.

“Mi imamo podršku naroda i nikoga više, ja sam srećan i ponosan na našu zemlju, ljude, zahvalan na svakoj vrsti podršci“, poručio je Vučić.

Zajecaronline.com/Alo.rs