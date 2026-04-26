Bakingemska palata saopštila je danas da se vodi “više razgovora” o tome na koji način pucnjava u Vašingtonu može da utiče na planiranje državne posete britanskog kralja Čarlsa III Sjedinjenim Američkim Državama i osudila taj čin.

Kako se navodi, britanski kralj je “u potpunosti informisan o razvoju događaja” i izrazio je zadovoljstvo što su američki predsednik Donald Tramp, prva dama SAD Melanija Tramp i svi gosti nepovređeni. Saopštio je portparol Bakingemske palate, prenosi Skaj njuz.

Britanski mediji prenose da su britanski kralj i kraljica privatno kontaktirali Trampa i njegovu suprugu kako bi izrazili saučešće povodom događaja. Zahvalnost bezbednosnim službama koje su sprečile dalje povrede.

Bakingemska palata razmatra bezbednosne implikacije uoči posete Čarlsa III SAD

Kralj Čarls bi trebalo da doputuje u SAD sutra, nešto više od 24 sata nakon pucnjave na događaju u Vašingtonu kojem je prisustvovao Donald Tramp.

Državni sekretar u kabinetu britanskog premijera Kira Starmera, Daren Džouns, izjavio je da je premijer uputio poruku Trampu “u znak solidarnosti”.

On je dodao da “vlada i palata, kao što je i očekivano, pridaju najveći značaj bezbednosti Njegovog Veličanstva”. Da su u toku opsežne konsultacije koje će se nastaviti u narednim danima.

Zajecaronline/J.V

