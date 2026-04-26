Lionel Mesi se vraća u Barselonu!

Prema dostupnim informacijama, slavni fudbaler i njegova porodica nameravaju da se trajno vrate u Barselonu 2028. godine.

Ova vest posebno je obradovala navijače koji Mesija i dalje smatraju simbolom kluba.

Iako je njegova igračka karijera u međuvremenu krenula drugim putem, emotivna povezanost s gradom nikada nije nestala.

Planovi porodice uključuju i konkretne građevinske projekte koji su već u ranoj fazi realizacije.

Naime, započeti su radovi na podeli velikog imanja u Kasteldefelsu, nedaleko od Barselone. Reč je o zemljištu površine čak 8.000 kvadratnih metara koje će biti podeljeno na tri zasebne parcele.

Lionel Mesi se vraća u Barselonu!

Prema pisanju izvora bliskih porodici, svaka parcela namenjena je jednom od njihovih sinova.

Ovaj potez pokazuje dugoročnu nameru porodice da svoju budućnost veže upravo za Kataloniju.

Mesi je već godinama isticao koliko mu život u Barseloni znači, kako profesionalno tako i privatno.

Navijači se već pitaju hoće li njegova uloga nakon povratka biti povezana s klubom ili nekim drugim projektima.

Zajecaronline/Hypetv/I.R.

