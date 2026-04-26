Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Španije, Mark Markez izleteo sa staze

Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Španije!

Vozač ekipe BK8 Gresini rejsing Španac Aleks Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Španije na stazi Herez.

Aleks Markez je do prve pobede u sezoni stigao rezultatom 40:48.86. On je danas ostvario četvrti trijumf u karijeri u “kraljevskoj klasi”.

Drugo mesto na VN Španije osvojio je vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za pobednikom kasnio 1,903 sekunde.

Treći je bio vozač tima Pertamina Enduro VR46 Italijan Fabio di Đanantonio, koji je za Markezom zaostao 5,796 sekundi.

Aktuelni svetski prvak u Moto GP šampionatu vozač Dukatija Španac Mark Markez izleteo je sa staze u drugom krugu i odustao je od trke.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Beceki sa 101 bodom, dok je Španac Horhe Martin iz Aprilije drugi sa 90.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 10. maja za Veliku nagradu Francuske.

Zajecaronline/J.V.

