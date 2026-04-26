SVI KOMENTARIŠU REAKCIJU BORISA NOVKOVIĆA: U epicentru SKANDALA, Aca Lukas napustio studio

SVI KOMENTARIŠU REAKCIJU BORISA NOVKOVIĆA!

Boris Novković prošle nedelje bio je gostujući član žirija u okviru muzičkog takmičenja “Hype Zvezde“, gde je svedočio svađi članova žirija u kojoj je posebno burno reagovao Aca Lukas.

Povod sukoba bio je nastup Katarine Blagojević, čija je želja da postane nova “Hype Zvezda” i pobednica ovog muzičkog takmičenja dovela do još jednog verbalnog okršaja u žiriju.

Lepa Lukić bila je očarana Katarininom pojavom, opisavši je kao gracioznu ženu moćnog glasa. Iako joj se druga pesma više svidela, ostala je suzdržana oko konačne presude. Slično je razmišljao i Miroslav Ilić, koji je priznao da ga prva pesma, verojvtno zbog nene treme, nije oduševila, ali da je drugu odradila “muški dobro”.

Mira Škorić nije štedela komplimente na račun Katarinine šarmantnosti i volumena glasa. “Ti si jako šarmantna, imaš moćan i zreo glas. Iako se osetila trema i bilo je sitnih grešaka u drugoj pjsmi, to je zanemarivo. Imala si energiju, volumen i harizmu danas si bila super, zaključila je Mira. Tada je na scenu stupio Aca Lukas i priredio novi šou. U svom prepoznatljivom stilu napao je kolege tvrdeći da su “gluvi” i da Katarina uopšte nije bila u tonalitetu.

“Sramota bre, ti pričaš meni o muzici, ne znaš ni note”, vikao je u jednom trenu kolegici uz izvinjenje Borisu koji je pokušavao doći do reči. “Ovaj…ali…” pokušao je smiriti tenzije pevač, ali od Lukasa, koji je demonstrativno odlučio napustiti studio, nije mogao doći do reči.

Na kraju je Lukas potpuno preokrenuo ploču i poručio kandidatkinji: “Fenomenalna si, zapravo si bolja od svih njihovih komentara!”

Boris Novković poslužio se filmskom metaforom kako bi opisao njeno izvođenje: “Moćan glas i energija… Baš kao što superheroji imaju svoje moći, tvoja moć je tvoj glas.”

“Uživao sam na Hype Zvezdama! Sa Acom i Miroslavom sam pričao viceve. Boki je otkačen sto na sat, jako mi je to simpa i neposredan… Kandidate „Hype Zvezda“ sam savetovao da budu svoji, bio sam im podrška”, poručio je posle gostovanja Boris Novković.

Zajecaronline/J.V.

