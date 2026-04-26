Dušan Rajović drugu godinu uzastopno pobednik biciklističke trke Beograd-Banjaluka

Srpski reprezentativac Dušan Rajović pobedio je danas, drugu godinu uzastopno, na Međunarodnoj biciklističkoj trci Beograd-Banjaluka.

Rajović je završio kao prvi u generalnom plasmanu i osvojio i “crveno-plavo-belu” majicu.

Na stratu 20. izdanja trke Beograd-Banjaluka našlo se 175 vozača iz 25 ekipa i 35 država.

Prva poluetapa bila je 22. aprila iz Beograda do Požarevca, a zatim se istog dana u drugom delu vozila kružna trka u Velikom Gradištu.

Druga etapa vožena je 23. aprila od Obrenovca do Zvornika, a treća, brdska etapa u petak na trasi Bratunac-Šekovići.

Poslednja etapa vožana je danas od Prijedora do cilja u Doboju.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!