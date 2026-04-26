Slavimo sveca koji je zaustavio zmije silom krsta: Čudo koje je zaprepastilo sve, danas izgovorite ovu molitvu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog.

Bio je sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao:

“Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom.”

Sudija ga uvede u hram Eskulapov gde žrečevi naročito negovahu velike zmije, posvećene tome “bogu”.

Slavimo sveca koji je zaustavio zmije silom krsta: Čudo koje je zaprepastilo sve, danas izgovorite ovu molitvu

Svi su misli da će zmije ugristi Artemona. No, on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju tako da se ne mogahu maći. Potom ih izvede sve u dvorište, dunu na njih i sve ih odjednom umrtvi.

Svi su bili užasnuti. A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika: “Veliki je Bog hrišćanski!”

I pored toga, zlobni sudija ostade uporan i nastavi da muči Artemona raznim mukama. Kada je pokušao da ga baci u vrelu smolu, sam je, po predanju, pao u nju i izgoreo. Govori se da su se pojavila dva orla koja su ga zbacila s konja i bacila u smolu.

Sveti Artemon je potom izvesno vreme bio na slobodi, propovedajući narod i stalno praćen svojim pitomim jelenima. Ipak, ponovo je uhvaćen i konačno posečen 303. godine, čime je postradao za veru.

Kao verni sluga Hrista, sveti Artemon se upokojio i preselio u Carstvo nebesko, ostavši primer nepokolebljive vere i istrajnosti.

Tropar (glas 4):

“Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Artemone: “Moli Hrista Boga da spase duše naše”.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

