Srpska bokserka Sara Ćirković u finalu Svetskog kupa u Brazilu

Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale Svetskog kupa u Brazilu u bantam kategoriji do 54 kilograma, pošto je danas u polufinalu pobedila Vidad Bertal iz Maroka.

Ćirković će se sutra od 16 časova u finalu boriti protiv Kineskinje Junman Gan.

Ona je prethodno pobedila Argentinku Melani Martinez, Brazilku Tati de Žezus i Irkinju Dženifer Lihejn.

Srpska bokserka je na turniru u Brazilu obezbedila prvu medalju za Srbiju u takmičenjima pod okriljem World Boxinga.

Svetski kup je prilika za osvajanje bodova za World Boxing rang-liste, a ti bodovi imaće ulogu i u kvalifikacijama za Olimpijske igre koje će 2028. godine biti održane u Los Anđelesu.

Zajecaronline/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!