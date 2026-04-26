Potpredsednik Linglonga najavio novu investiciju!

Potpredsednik Linglong Grupe Sun Songtao izjavio je danas u Đinanu da kompanija planira ulaganje od 645 miliona dolara u okviru druge faze razvoja fabrike u Zrenjaninu.

“Planiramo izgradnju zelenog industrijskog lanca – od proizvodnje pneumatika do reciklaže”, rekao je Sun na sastanku. Potpredsednik Linglong Grupe koja spada među najveće izvoznike pneumatika u Kini istakao je da su Srbija i Tajland dva glavna oslonca za unapređenje proizvodnog procesa i njihovo širenja na evropskom i svetskom trzištu.

“Beležimo napredak u poslovanju u Srbiji. U prvoj fazi uložili smo 990 miliona dolara i zaposlili 2.500 radnika, od čega 2.000 pripada lokalnom stanovništvu”, naveo je Sun.

Linglong Grupa je jedan od vodećih kineskih i svetskih proizvođača guma, osnovana 1975. godine.

Kompanija se nalazi među 20 najvećih proizvođača guma na svetu i među pet vodećih u Kini.

Fabrika u Zrenjaninu svečano je otvorena 13. septembra 2024. godine i to je prvi proizvodni pogon Linglong Grupe na teritoriji Evrope.

Kompanija prodaje gume u više od 170 zemalja, ima pet fabrika u Kini i po jednu u Tajlandu i Srbiji.

Pokretanje proizvodnog pogona u Ćupriji od avgusta najavila je i kompanija Šandong Golden. Koja se bavi proizvodnjom komponenti za automobilsku industriju.

Potpredsednik Linglonga najavio novu investiciju!

Projekat nosi nacionalni značaja, a iz kompanije kažu da je ovo prilika da iz Srbije prošire svoje poslovanje na evropsko tržište električnih vozila.

Potpredsdnica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović doputovala je u ponedeljak u Guangdžou. Tokom višednevne posete Kini ima niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarovićeva će obići će tri provincije. Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

U srpskoj delegaciji su i predstavnici pet domaćih vinarija koji promovišu svoje proizvode, sa ciljem plasmana i širenja na kineskom tržištu.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!