Papa povodom godišnjice Černobilja: Podsetnik na rizike upotrebe atomske energije

Papa povodom godišnjice Černobilja!

Papa Lav XIV poručio je danas, povodom 40. godišnjice tragičnog incidenta u nuklearki Černobilj, da je to događaj koji je duboko utisnut u svesti čovečanstva i ostaje podsetnik na neizbežne rizike koje nosi upotreba najmoćnijih tehnologija.

On je uputio apel da na svim nivoima odlučivanja uvek prevladaju odgovornost i stručnost kako bi svako korišćenje atomske energije bilo u korist života i mira, prenela je Ansa.

Najveća nesreća u istoriji nuklearne energije dogodila se 26. aprila 1986. godine u nuklearnoj elektrani Černobilj u blizini grada Pripjat u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom Savezu.

Nakoln nesreće, radioaktivni oblak se proširio velikim delom Evrope.

Od posledica zračenja desetine radnika i vatrogasaca su preminule odmah, ili ubrzo nakon nesreće, a decenijama kasnije, hiljade ljudi su obolele od različitih oblika kancera.

Zajecaronline/J.V.

