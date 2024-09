VUČIĆ SA VOJSKOM ZALOŽIO VATRU! Predsednik na vojnoj vežbi na planini Gučevo otkrio sve o VOJNOM ROKU

Vučić sa vojskom založio vatru, pa progovorio o vojnom roku!

Nakon obilaska saobraćajnice Šabac – Loznica, Vučić prisustvuje vojnoj vežbi na planini Gučevo. Pored predsednika, vežbi prisustvuju i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Predsednik će prisustvovati tehničko-taktičkom zboru i predstavljanju naoružanja. Specijalci VS pokazali su mu zamke. Pa i trapove u kojima mogu da hvataju čak i divlje svinje u svrhu preživljavanja.

Vučić je kazao da odluka mora da bude doneta brzo a vojni rok bi trajao 75 dana. Dva meseca plus 15 dana vežbe s tim što treba videti da se obezbede tehnički uslovi.

– Sad gledamo kako to da usaglasimo, a to ne bi krenulo odmah nego za jedno godinu dana – kazao je Vučić. Biće, kako je rekao, obezbeđena i nadoknada za boravak na obuci. Kao i da se razgovara o obezbeđivanju najboljih uslova za služenje vojnig roka. Takođe, istakao je i da bi poseban osvrt bio i na mlade IT stručnjake. Odnosno na način kako bi oni mogli da budu najbolje iskorišćeni.

– Za muškarce bi bilo obavezno, dobrovoljno za žene. Ali bi rok bio dva meseca plus 15 dana vežbe, što će reći 75 dana. Ja mislim da je to minimalno, nešto što svako može da da svojoj državi. Odredili bismo ne beznačajnu novčanu naknadu za vreme provedeno u kasarnama Vojske Srbije. I tu odluku moramo ubrzo da donosimo iz mnogo razloga. Moram da pre svega sačuvam one mlade ljude koji su vezani za IT sektor. Ali i za sve druge i njima da damo posebne uslove. Moramo to da se dogovorimo kako da izvedemo sa vojnotehničkim institutom, sa našim jedinicama veze.

Znaju da izaberu jestive pečurke. Da uhvate zeca, fazana, i druge divlje životinje, spreme čaj od lekovitog bilja, džem od šipurka, zatim da uhvate ribu. A predsedniku su ponudili da proba šarana, riblju čorbu, gulaš od zeca i fazana… Imaju i odeljak za sušenje i dimljenje mesa, zatim verige, pa pekaru na otvorenom za pečenje hleba. Pa se predsednik usred šume počastio tek pečenim, svežim hlebom…

– Bato, dobar je hleb, devojke, poslužite se – pozvao je predsednik novinarke. A potom su mu oficiri pokazali i fazana kog su uhvatili u zamku a predsednik je rekao:

– Pustite fazana na slobodu, ako smem da zamolim….

